【即市分析】恒指有望重上貿易戰前水平？

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：新一輪中美經貿高級別磋商結束，美國總統特朗普表示中美貿易談判有重大進展，將推遲原定於3月1日實施的上調對中國輸美商品加稅的時間。市場對兩國最終能就貿易爭端達共識持樂觀態度，到底港股能否藉今次「東風」重上三萬點，甚至再見去年大時代高位33,484點？



中港股市今早(25日)在利好消息下齊齊向上，滬綜指現升3.1%高見2,891點。不過，恒指一度升穿兩萬九關口後高位欠承接後倒跌，現升幅收窄至約23點28,839點。



資料顯示，上日恒熊街貨重貨區為29,000至29,099點，街貨7.91億份，相對期指約1,281張(增加300張)；另最多新增區為29,200點至29,299點，街貨量3.18億份，相對期指約604張(新增57張)。至於恒牛街貨重貨區為28,100至28,199點，街貨5.08億份，相對期指約1,379張(增加約402張)。另外，牛熊街貨比例(以相對期指張數計算)，則約65：34。



由此可見，雖然恒熊重貨區及新增區與現價僅一線之差，但好友經過一輪挾倉之後，動力已大不如前。反而淡友在下方積極蓄勢，短線似乎有進攻之意。



事實上，恒指已較上月低位24,896點累升約4,000點，已一定反映中美貿易關係改善的利好消息。另外，以黃金比率計，恒指今次反彈熊一跌浪的0.5倍目標在29,012點，加上去年2月熊市第一個浪底位於29,129點，29,000至29,200點區域阻力不輕，故見恒指今早在外圍好消息帶動下，雖一度升穿兩萬九關口，但升勢卻無以為繼。預期恒指短線或需在現水平先行整固，並要升穿29,000至29,200點阻力區，才有機會重拾升浪。

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