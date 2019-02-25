【即市分析】溫天納：A股氣氛好轉全因...

資深投資銀行家暨中國人民大學講座教授溫天納表示，目前中港股市受兩個因素影響，第一個是外圍市場因素影響，包括中美貿易談判，現時市場傳出比較正面的訊息，如美國縮表及加息步伐較步較鬆寬狀況，這皆對股市而言起比較正面作用。



另外，始終都要考慮內地官市對股市的態度，現時國家領導人對A股似乎都出埋口頭或書面意見，基本上見到資本市場表現係內地經濟很重要的範疇，咁無論對穩定企業發展及人口就業市場，都係好重要因素。



由此可見，估計在一系列政策下，對內地股市，特別對相關企業有中短期利好作用，咁當然長線少少，仍然要睇番企業盈利及長遠政策能夠繼續起鬆寬的效果，而最終亦要睇中美貿易談判有冇較正面結果。



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