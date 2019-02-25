【瑞通推介】內險股續強　國壽輪證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：受中美貿易談判進展樂觀氣氛帶動，道指上周五(2月22日)收報26,031點，升181點或0.7%，為自去年11月以來首次突破26,000點關。



恒指上周五以全日高位28,816點收市，再創逾半年高，而且10天線升穿250天線形成黃金交叉利好訊號。美國總統特朗普宣布押後原定本周五(3月1日)對中國貨品加徵關稅的期限，刺激恒指周一(2月25日)早段繼續做好，挑戰29,000點水平。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾1,300萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾820萬元，反映投資者對後市好淡分歧。



中國人壽管理層表示，集團將在股票投資中增加高息股的配置，而公司整體投資中，約10%來自公開市場股票及基金。此外，集團早前預料去年少賺50至70%，管理層指主要受股市下跌、更嚴格的減值會計準則等因素影響。股份近日呈強，上周五以近全日高位21.2元收市，升幅2.91%，創去年6月以來高位，14日RSI升至70以上的超買水平。受A股帶動，國壽周一早段急升逾4%，升穿22元，23元為下一阻力，支持參考21元。上周五其好倉錄近1,200萬元資金淨流入，淡倉同日錄27萬元淨流入。



友邦保險自早前宣布旗下友邦中國的北京分公司，獲准在天津及河北石家莊籌建營銷服務處後，股價即輾轉向上，上周五升近1%，以全日高位76.55元收市。周一早段曾升逾1%，高位升至77.55元，再創52周高，暫時連升4日。集團將公布的業績，以及能否進一步參與內地保險市場，將會牽動其走勢。上周五有約4萬元淨流出其好倉，淡倉同日錄逾60萬元淨流出。



長城汽車近日公布以4.6億元人民幣向關連方出售汽車租賃等業務，股份已連升3日，上周五更收升逾4%。周一早段續受資金追捧，最多升逾3%至6.8元，創約8個月高。即市留意7元心理關口。上周五有近90萬元淨流入該股好倉，淡倉同日錄18萬元淨流入。



瑞通相關認股證之選擇：

港交所輕微價外、長期購證(27237)，行使價300.9元，2019年12月到期，實際槓桿5.7倍。輕微價外、中短期沽證(19560)，行使價238元，2019年7月到期，實際槓桿8.1倍。



國壽輕微價外、中短期購證(18702)，行使價24元，2019年6月到期，實際槓桿9.5倍。輕微價外、中短期沽證(27226)，行使價19.89元，2019年5月到期，實際槓桿9.6倍。



友邦貼價、中短期購證(15814)，行使價78.88元，2019年6月到期，實際槓桿8.8倍。



長汽輕微價外、中年期購證(27951)，行使價7元，2019年9月到期，實際槓桿3.9倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(61859)，收回價28,410點，槓桿比率40.3倍。N類熊證(65076)，收回價29,500點，槓桿比率35.8倍。



友邦牛證(57802)，收回價70.07元，槓桿比率10.1倍。熊證(61131)，收回價80.3元，槓桿比率15倍。



國壽牛證(63072)，收回價17.41元，槓桿比率5.2倍。熊證(66027)，收回價23.8元，槓桿比率6.3倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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