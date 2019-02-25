【午市重點睇】人民幣企6.68　金價升至1331美元

●亞洲市，美匯指數反覆企96.4，圓匯報110.6；歐元兌美元報1.134，英鎊企1.306。港匯報7.847。離岸、在岸人民幣升至6.68水平。金價升至1,331美元，布油回至66.90美元，紐油報57.1美元。道指期貨續上揚。



●恒生指數一度升穿二萬九，半日收升68點或0.24%，報28,885點，中興飆升，中資金融股大爆發。https://bit.ly/2ViQskz

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