藥明康德：股東集體訴訟案對公司營運無影響

藥明康德(02359)公布，其間接股東WuXi PharmaTech的一名前小股東，就該公司於2015年12月10日在紐約證券交易所除牌，並在2019年2月21日向當時5位董事及或高級管理人員、其他買方財團成員提出集體訴訟。



涉及的5位董事為李革、胡正國、劉曉鐘、張朝暉及趙寧。



訴訟指稱，當時有關除牌的披露文件有重大虛假陳述及遺漏，要求賠償損失及合理的律師費用。現階段並無具體說明賠償金額。



公司表示，WuXi PharmaTech透過其全資子公司WuXi AppTec (BVI) Inc.持有公司全部已發行股份約6.92%，但公司並非訴訟的答辯人之一，亦非有關除牌的披露文件的責任方，預期該等訴訟對公司營運及財務狀況沒有任何實質影響，亦不會導致公司管理層從業務上分散注意力。



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