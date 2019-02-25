樓價UPDATES：長情業主沽貨　勁賺近3倍

二手市況回暖，吸引長情業主出貨套現，錄得可觀賺幅。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●筲箕灣峻峰花園A座中層7室，實用面積534方呎，兩房間隔，以730萬港元易手，實用呎價13,670元。原業主持貨5年轉售，帳面升值43.1%。



●筲箕灣譽都高層D室，實用面積297方呎，一房間隔，以每月1.6萬元獲承租，實用呎租約53.9元。



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新界區

●粉嶺花都廣場9座高層B室，實用面積約526方呎，三房間隔，開價660萬元，減價27.2萬至632.8萬元易手，實用呎價約12,030元。原業主持貨約17年，帳面獲利約461.8萬元，升幅高逾2.7倍。



●大圍名城1期5座中層南翼D室，實用面積739方呎，三房連主人套房間隔，議價後以1,238萬元易手，實用呎價16,752元。原業主持貨8年沽出，帳面獲利398萬元。



●沙田第一城2月暫錄約15宗買賣，當中39座低層H室，實用面積304方呎，兩房間隔，議價後以493萬元沽出，實用呎價16,217元。單位5年升值約42.9%。



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