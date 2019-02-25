人民幣去向︰法巴季天鶴料後市在6至7之間波動

就中美貿易談判周末取得積極進展，法國巴黎銀行中國利率和外匯策略師季天鶴表示，人民幣匯率目前排除了貿易戰帶來的貶值風險，但認為其很難具升值動能，在目前價位繼續升值前景不大。



中美可能達成協定並不意味人民幣持續升值，因為經常項目平衡，從貿易方面並不存在升值基礎；協議更有可能約束人民幣貶值，這也符合中國利益，因約束貶值是防範金融風險的一部分。



中美若達成協定，亦意味中美貨幣政策不能偏離太遠，對於中國金融體系而言，存在某種偏硬的約束下，按目前美國利率水平在美歐日當中最高，因此中國利率水平也因此受到支撐。



他預計，美元兌人民幣可能會在一個很寬的區間當中運行，目前來看是6至7之間，既保留對經濟運行的調節作用，又避免極端金融風險及其帶來的經濟風險。在匯率穩定的條件下實現對美順差減少，應不存在障礙。通過金融途徑維護匯率，通過貿易途徑調節對美順差，兩個操作並不矛盾。







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