全球經貿戰︰行百里者半九十　中方稱做好應對最壞情況準備

儘管美國總統特朗普指中美貿易談判已取得「重大的進展」，並宣布推後3月1日提高對華關稅的最後期限，內地官媒一篇評論文章稱，中美經貿談判最後階段可能有「新的不確定性」，並且中國盡力而為的同時要做好應對最壞情況的準備。



文章指，「愈到最後階段談判愈艱難，不排除可能帶來新的不確定性，對中美經貿摩擦的長期性、複雜性和艱巨性要有清醒的認知」。



文章沒有具體說明不確定性包括甚麼。雖然承認所有這些都是好迹象，並且兩國朝着最終達成「互利共贏協議的目標」愈走愈近，但磋商關鍵階段雙方仍有一些分歧需要更多時間克服。



評論指，所謂「行百里者半九十」，所以接下來每一步都尤為關鍵，呼籲兩國相向而行。但同時，中國也要做好應對最壞情況的準備，踏踏實實做好自己的事情。



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