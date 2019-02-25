【即市分析】創科「染藍」　實有運行？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：恒指服務公司上周五公布季檢結果，將於3月11日起正式將創科實業(00669) 納入恒指成份股，以取代被剔出的華潤電力(00836)。創科今早(25日)強勢飆高，即市創出52.3元的52周新高，現仍升9.3%報52.05元。



花旗就此發表報告，預期指數基金將吸納該股以平衡持倉。另該行留意到許多內地投資者亦開始關注創科，或將有更大興趣入市，故予其「買入」評級，目標價54元。



該股去年10月底低見35.3元後展開反彈浪，今早(25日)更以裂口高開升穿51元大型雙頂阻力，技術走勢向好。不過，近兩年多隻藍籌新貴「染藍」之後不久，均未能擺脫見頂的命運，創科業務與美國經濟息息相關，中長線升勢能否持續，仍需視乎中美貿易爭議會否平息再定。其股價若能企穩於50元樓上，短線目標價可上移至60元，跌穿48元嚴守止蝕。

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