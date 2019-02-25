二手成交：年輕客斥575萬購淘大花園築愛巢

利嘉閣地產助理分區經理鮑允中透露，市場近日錄得九龍灣淘大花園E座低層1室成交，單位實用面積約390方呎，建築面積約462方呎，兩房兩廳間隔，享內園景觀。該單位於過去周末獲10組買家預約睇樓，當中一對年輕男女打算買作結婚後新居，便即睇即還價，最後獲業主微減5萬港元，以575萬成交，折合實用面積呎價約14,744元，建築面積呎價約12,446元。



據了解，原業主早於1992年5月以約131.6萬元購入物業。持貨多年，現轉手帳面獲利約443.4萬元，物業升值逾3倍。



屋苑現時約有90個放盤提供，叫價由450萬至810萬元不等。



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