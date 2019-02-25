【高盛推介】騰訊認購證精選

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(22日)早段最低見338.2港元後跌幅逐漸收窄，最終收市前反彈，收報344元升約0.2%。



有券商預計騰訊去年第4季總收入達820億元人民幣，按年升約23.5%，非通用會計準則盈利則按年持平達174億元人民幣。該行給予「買入」投資評級，目標價413港元。



近日資金主要流入行使價370至390元間、約3個月期的認購證，投資者如計劃部署，可留意上述條款的產品，但應注意該條款的部分產品街貨量已較高，因此投資者宜篩選出街貨較低的產品。



騰訊認購證(16631)，行使價368.2元，實際槓桿9.95倍，到期日2019年6月21日，是較貼價兼低街貨、6隻類近條款產品中，最高槓桿。



認購證(17754)，行使價377.08元，實際槓桿10.83倍，到期日2019年6月18日，為行使價370至390元間、約3個月期產品中，低街貨兼較高槓桿。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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