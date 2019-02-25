屯門V city去年生意額26億元　按年升10%

新地代理租務副總經理孫雅茵表示，新鴻基地產(00016)旗下屯門V city商場2018年全年生意額近26.5億港元，總人流近5,900萬人次，兩數字均按年漲10%。



她補充，商場現時出租率100%，去年有30宗續租個案，樓面面積佔近5萬方呎，續租租金升幅最高達20%。去年引進10個新租戶，其中半數為首次進駐新界。過去1年商場投入逾4,800萬元作推廣費，較往年上升8% 。



期內平日人流平均近14萬人次，而假日單日達20萬，人均消費2,200至4,300元。當中以美妝護理商戶表現最佳，生意額升13%至18%；個人護理及健康產品按年升10%至13%。美妝、個人護理及健康產品佔整體租戶三成。



傳統節日推動顧客消費。剛過去的情人節間，V city顧客人均消費約2,200至5,200元，當中，珠寶首飾及彩妝護理商戶，人均消費更達3,000至8,000元，較平日高18%至24%；餐飲業的預訂較去年提早開始，令生意額較平日高28%。



展望今年首季市道，孫氏預計營業額及人流分別較去年同期上升10%至12%，本年將採用三大營運策略，包括推行數碼化發展、豐富商戶組合及深化顧客忠誠度。本年有50個商戶續租，面積涉及10萬方呎，料租金升幅達雙位數。



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