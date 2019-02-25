【即市分析】同程藝龍有力再升

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：恒指服務公司上周五公布季檢結果，其中同程藝龍(00780)被納入恒生綜合大中型指數，意味着將成為港股通新貴，今早(25日)股價強勢再破頂，創出16.38元的上市新高，現仍升3.7%報15.62元。



集團為內地第三大網上旅行社，日前瑞信報告亦指，同程藝龍可成超級App年代的受益者，該行留意到三個有利公司的趨勢，一是受惠收入提升及基建改善助長旅遊需求，二來線上旅行社滲透率持續提升，三來行業進入超級App年代，線上旅行社將更易爭取市場份額。故首予其「跑贏大市」評級，目標價17元。



該股去年11月以9.8元掛牌上市，12月低見8.8元的後見底反覆回升，即市更升穿16.2元的高位阻力，相信獲納入港股通名單後，可望吸引資金追捧，且股價上方無蟹貨，有利繼續炒上，目標價可上移至17.8元，14.2元支持不宜有失。

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