越南航空考慮買多達100架波音737 Max飛機

外電報道，越南航空今年正考慮訂購50至100架波音公司737 Max飛機，以替換服役已久的空中巴士單通道飛機，而且還可能購買遠程噴氣式飛機、為加州航線作準備。



越南航空CEO Duong Tri Thanh稱，新飛機將於2020年至2030年間交付。Thanh沒有具體說明計劃購買的Max飛機型號，但按暢銷機型Max 8的目錄價格計算，這一訂單未計入通常折扣的價格約為61億至122億美元。



Thanh並表示，越南航空還在考慮購買至少兩架寬體飛機，波音777x或空巴A350-1000。公司計劃從2020年開始，開設從胡志明市到洛杉磯或三藩市的航班；初期這些航班可能會經停日本、台灣或南韓，2022年開始直飛。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm