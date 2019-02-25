樓價UPDATES：買家睇樓僅一周　斥465萬購屯門盤

二手市況轉旺，買家加快入市，用家睇樓僅約一星期，即以465萬元購入屯門時代廣場低層單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●九龍灣淘大花園E座低層1室，實用面積約390方呎，兩房兩廳間隔，內園景觀，過去周末獲十組買家預約睇樓，當中一對年輕男女打算買作結婚後居住，即睇即還價，最後獲微減5萬元，以575萬元購入，實用呎價約14,744元。



●大角咀利奧坊‧曉岸本月至今暫錄約6宗成交，包括1座中層D室，實用面積259方呎，一房間隔，成交價563萬元，實用呎價21,737元，原業主於2016年1月以470萬元買入，持貨剛滿3年，帳面獲利93萬元，單位升值約2成。



●奧運站柏景灣9座高層B室，實用面積848方呎，屬三房一套連多用途房間隔，望海景，由外區換樓客承接，成交價約2,038萬元，實用呎價約24,033元。



●將軍澳君傲灣本月至今暫錄4宗成交，日前1座高層C室，三房間隔，去年10月份開價1,050萬元，現累減130萬元沽出，成交價920萬元，實用面積598方呎計，折合呎價15,385元。



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新界區



●屯門時代廣場A座低層4室，實用面積314方呎，兩房間隔，去年11月叫價500萬元放盤，外區用家睇樓一星期，見樓市回暖加快入市，議價至465萬元購入上址，實用呎價14,809元。



●天水圍居屋天富苑O座高層4室，實用面積506方呎，屬兩房間隔，獲用家於已未價自由市場以490萬元承接，實用呎價9,684元。



●天水圍本月錄逾30宗居屋二手成交，天頌苑N座高層10室，未補價第二市場以412.8萬元沽出，實用面積592方呎卓計算，實用呎價6,973元。



●元朗世宙3座低層E室，實用面積429方呎，兩房間隔，叫價640萬元，議價11.2萬元，至628.8萬元沽出，實用呎價14,657元。



●上水御景峰低層A室，實用面積約755方呎，套三房間隔，以每月18,000元租出，實用呎租約24元，由於租客鍾情單位，已即時預繳一年租金期票給業主。



●馬鞍山新港城N座中層2室，實用面積337方呎，兩房間隔，以595萬元易手，實用呎價17,656元，屬近期高價成交。



●青衣海欣花園本月錄得3宗成交，其中3座極高層G室，實用面積466方呎，兩房間隔，叫價680萬元，減價15萬元，以665萬元易手，實用呎價14,270元。

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