【多圖】啟岸一及兩房示範單位有得睇！

恒基地產(00012)旗下紅磡啟岸，首度開放示範單位予傳媒參觀。其中28樓A7室，實用面積424方呎，間隔兩房設計，大廳連接面積22方呎露台，睡房則設16方呎工作平台。而同層B3室，實用面積272方呎，間隔一房設計，大廳亦設面積22方呎露台。



恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，是次買家可自由配搭不同牆身、廚櫃及衣櫃門板顏色及物料組合。



他又稱，示範單位最快明日(26日)開放予地產代理預覽，本周三(27日)可能恒地會會員優先參觀。有機會周末或之前開價，首張價單料包括開放式及一房戶，較原先預計明日或之前公布開價稍為延遲，強調與財政預算案公布無關，料下月上旬開售。

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