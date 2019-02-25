【即市分析】國壽終極強勢破位？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：中美貿易談判發展趨樂觀，中港股市氣氛明顯改善，滬綜指今日(周一)即市大升逾3%衝破2,900點關，內險股亦乘機發力，中國人壽(02628)股價即市抽升5%報22.35元，係威係勢。



從基本面睇，內地中資金融股跟隨A股做好，內險股投資收益預期上升，國壽股價自然受惠其中。大行摩根士丹利就將國壽投資評級從「減持」上調至「等同比重」，並將其目標價上調33%至20元，主要考慮到集團計劃改革薪酬制定機制，可以說是喚醒「沈睡巨人」的第一步。



另外，該行又引述國壽最近舉行的投資者活動寫道，公司計劃對激勵機制進行改革，並在城市地區擴大影響力，將重振公司並創造股東價值。



走勢上，該股股價於1月中破位而上使反覆向上，近兩日動力轉強，10天及20天線先後上破250天線，MACD牛叉擴闊，走勢利好，值得逢低吸納睇中線。

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