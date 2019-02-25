業績放緩要加電費？ 中電：要睇一籃子因素

就中電控股(00002)去年盈利倒退，中電首席執行官藍凌志表示，盈利下跌不代表基本電價(今年為每度91仙)一定會升；准許回報率只是計算基本電價的一部分。



中電集團總監兼中華電力副主席阮蘇少湄補充，中電今年底會根據成本及售電情況的「一籃子因素」與政府磋商明年的電價。就成本方面，由於政府定下2020年的減碳目標，中電天然氣發電佔比要達到50%，而天然氣成本比煤炭貴。



另外，藍凌志表示，中電「可再生能源上網電價計劃」去年5月開始接受申請，到今年1月底已經收到超過1,700個申請，約80%已經獲批。





阮蘇少湄補充，已批個案中亦有一部分經已接上電網，中電會大力支持可再生能源在香港的發展。就有報道指有團體涉嫌利用上網電價計劃從事非法活動，她拒絕置評，但強調中電一定會直接派人與參加計劃的個人或團體檢測設備和安全，並會自己處理接駁上電網之事宜。

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