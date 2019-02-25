中電CEO︰海外業務表現不俗　維持派息步伐

中電控股(00002)去年盈利倒退主要受累香港發電業務的准許回報率下降。中電集團總監阮蘇少湄表示，去年香港發電業務營運盈利的倒退幅度，已被投資溢利的增加所局部抵銷。雖然今年新利潤管制協議會首次對集團盈利帶來全年計的影響，惟投資溢利有增長下，可以紓緩對盈利的衝擊。



首席執行官藍凌志表示，中電的目標依然是持續按業務增長的步伐增加派發股息。現時集團海外業務表現不俗，因此業務比起2008年，即上次降低准許回報率時強得多。



他表示，中電準備好今年興建海上液化天然氣(LNG)接收站，目前尚待一些審批，但工程設計方面有進展，集團正準備採購相設設備。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/