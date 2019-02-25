二手成交：君傲灣高層三房戶　累減130萬易手

中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳君傲灣本月至今暫錄4宗成交，早已超越上月全月兩宗交投量，平均實用呎價亦輕微上揚至16,170元水平。而最新一宗成交為1座高層C室，單位實用面積598方呎，建築面積803方呎，採三房間隔，單位座向西北方，外望開揚景觀，去年十月份開價1,050萬元，現累減130萬元沽出，成交價920萬元，折合實用呎價15,385元。原業主於2008年5月以366萬元買入該址，持貨近11年，現沽貨帳面獲利554萬元離場，單位升值逾1.5倍。



據悉，屋苑對上一宗同類型單位成交於上月錄得，一伙實用面積620方呎的3座中層C室，以900萬元易手，折合實用呎價14,516元。

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