信義玻璃︰將增設東南亞廠房　分拆信義能源進行中

信義玻璃(00868)現時部分產品被美國徵收10%關稅，行政總裁董清世指出，所增加成本目前由公司承擔小部分，大部分由客戶承擔，雙方亦已達成共識未來將新增成本直接轉嫁予消費者，因此即使關稅未來再上升至25%，也相信無任何影響。



能源及材料成本增加下，信義玻璃去年度整體毛利率由37%下降至36.7%。他認為實際影響輕微；價格受國內環保政策影響，存有潛在複雜性，但相信未來波動不會太大。



他續指，考慮到其他政治因素及營運布局，公司將會在東南亞增設新廠房，料近期會有公布。至於加拿大廠房，仍然在探討細則，有進一步消息將適時公布。



信義光能(00968)去年12月曾計劃分拆信義能源上市，惟最終因市況波動叫停招股。信義光能行政總裁李友情指，目前正配合保薦人進行相關準備工作，包括補交去年度財務數據，將因應市況會重新啟動，未有確實時間表。



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