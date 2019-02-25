遠東發展︰期望經常性收益比例增至45%

遠東發展(00035)目前收租和酒店等業務的經常性收益，佔總收益不足四成，董事總經理孔祥達表示，公司期望該比例會逐步增至45%，而地產發展比例則相應降至55%。



他指，公司新取得的項目，包括澳洲、英國的地產項目都有酒店或出租的元素。估計未來幾年，公司會新增3,000間酒店房。帶來新的經常性收益。



被問到英國脫歐，會否影響到公司英國業務時，主席邱達昌對英國未來兩三年經濟不感到樂觀。可是經濟差亦予公司取得低廉土地資源的機會。集團去年就投得英國北部一大片土地，足以供應逾1萬個單位。



至於香港，邱氏表示，不會放棄香港地產業務，但未來投地，可能要以大灣區作一個全盤的考慮。



宏觀經濟上，他對中美貿易談判有信心，相信可以有好消息出現。惟一令他擔心的數據是，美國長短債孳息率的曲線曾經出現交疊，歷史上曾見過該兩條曲線交疊後18至24個月，經濟會出現大的倒退，令人憂慮。



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