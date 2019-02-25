歐股升幅收窄　Persimmon挫逾7%

歐洲股市高開後早段升幅收窄，英國富時100指數升0.07%，報7,183點；德國DAX指數升0.33%，報11,495點；法國CAC指數升0.14%，報5,223點。



半導體股受到追捧，意法半導體升1.99%；德國Infineon升1.14%；感光元件及傳感器生產商AMS升3.85%。



個股方面，英聯食品(Associated British Foods)預期上半年調整後的銷售收入持平，其股價早段跌1.38%。



德國塑料生產商Covestro去年第四季銷售額下跌7.1%，其股價挫3.55%。



英國房地產開發商Persimmon股價挫7.64%，此前該公司的針對住宅買家的無息貸款計劃「Help to Buy」，傳遭當局限制。



【16:03】中美談判進展積極，歐股開市跟隨外圍做好，英國富時100指數升0.39%，報7,206點；德國DAX指數升0.47%，報11,511點；法國CAC指數跌0.33%，報5,233點。



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