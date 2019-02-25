【市後重點睇】道期升百點　人民幣回順至6.69

2019年02月25日 16:09
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    美匯指數續企96.4水平，圓匯報110.6；歐元兌美元報1.135，英鎊企1.306。港匯回落至7.848。離岸、在岸人民幣由日內6.67回順至6.69水平。金價回至1,329美元，布油及紐油分別報66.99及57.2美元。道指期貨升百點。

    ●市後關注點
    -18:00　英倫銀行行長卡尼、金融行為監管局局長貝利召開記者會
    -21:30　美國1月芝加哥聯儲全國活動指數
    -23:30　美國2月達拉斯聯儲商業活動指數
    -周二凌晨00:00　美國聯儲局副主席卡拉利達、達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭在一個活動上發言

    ●恒生指數一度升穿二萬九，全日收升143點或0.5%，報28,959點，成交額1,687億元。中資金融股大漲；國壽飆6.8%。
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    ●A股快報：全線飆逾5%，兩市成交破萬億！四大指數均較低位累漲兩成，技術上齊步入牛市。https://bit.ly/2U5xGgD

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    ●【即市分析】
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    ●公司業績：
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    -信義光能去年少賺20%　末期息4.2仙。https://bit.ly/2H1VBd4
    -中電全年少賺4.9%　第4次中期息1.19元。https://bit.ly/2T2gLPH

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    ●人民幣去向︰法巴季天鶴料後市在6至7之間波動。https://bit.ly/2EuW4ms

    ●全球經貿戰︰行百里者半九十，中方稱做好應對最壞情況準備。https://bit.ly/2T7C5Cz

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