【市後重點睇】道期升百點　人民幣回順至6.69

美匯指數續企96.4水平，圓匯報110.6；歐元兌美元報1.135，英鎊企1.306。港匯回落至7.848。離岸、在岸人民幣由日內6.67回順至6.69水平。金價回至1,329美元，布油及紐油分別報66.99及57.2美元。道指期貨升百點。



●市後關注點

-18:00 英倫銀行行長卡尼、金融行為監管局局長貝利召開記者會

-21:30 美國1月芝加哥聯儲全國活動指數

-23:30 美國2月達拉斯聯儲商業活動指數

-周二凌晨00:00 美國聯儲局副主席卡拉利達、達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭在一個活動上發言



●恒生指數一度升穿二萬九，全日收升143點或0.5%，報28,959點，成交額1,687億元。中資金融股大漲；國壽飆6.8%。

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●A股快報：全線飆逾5%，兩市成交破萬億！四大指數均較低位累漲兩成，技術上齊步入牛市。https://bit.ly/2U5xGgD



●亞洲股市：日股收漲102點，LG挫逾2%。https://bit.ly/2TcZmCZ



●中美談判有進展，歐股三大指數做好。https://bit.ly/2GJUGia



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●【即市分析】

-同程藝龍有力再升。https://bit.ly/2GHUIqF

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●公司業績：

-信義玻璃去年多賺5.5% 派末期息27仙。https://bit.ly/2H1VwpM

-信義光能去年少賺20% 末期息4.2仙。https://bit.ly/2H1VBd4

-中電全年少賺4.9% 第4次中期息1.19元。https://bit.ly/2T2gLPH



●LG首款5G手機登場，預告會推摺芒。https://bit.ly/2TiF3UA



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●人民幣去向︰法巴季天鶴料後市在6至7之間波動。https://bit.ly/2EuW4ms



●全球經貿戰︰行百里者半九十，中方稱做好應對最壞情況準備。https://bit.ly/2T7C5Cz



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