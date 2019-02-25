【fb直播】A股牛氣沖天　港股升多浸？陳偉聰咁講...

美國延長對華商品加徵關稅期限，加上內媒報道，中央強調股市將成為國家重要核心競爭力組成部分，港股周一(25日)一度突破29,000點，是自去年7月底以來首次，但就企唔穩，後市使唔使抖抖？



相反A股則勢如破竹，內地三大指數升逾5%，兩市成交破萬億元人民幣，有冇機會帶動到港股氣氛？



中資金融股集體爆升撐市，內銀、內險及內地券商股齊齊向上，中國人壽(02628)愈升愈有；到底邊隻揀得過？



創科實業(00669)成為恒指新貴，股價急彈，投資者可以點部署？



公用股近月相當強勢，投資者原本寄望中電控股(00002)躋身紅底股，但剛公布業績顯示，去年全年盈利及收入齊降，隨即出現一支陰燭，股價要回幾多？幾時係撈貨時機？



《東網Money 18》搵來獨立股評人陳偉聰為大家分析，歡迎網民加入討論及發問！



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