【今日破位表】升勢全面　券商股強勢未止

市場憧憬中美貿易談判進展明朗，A股滬、深兩市單日狂飆5%，惟港股今日(周一)走勢明顯跑輸，恒指收市僅升143點，最後報28,959點，兩萬九關一眨即逝，主板成交大增至1,687億元。大市氣氛好轉，破頂股份大增，即市創52周新高的股份(主板及創板)有57隻，至於創52周新低的股份僅14隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



板塊方面，本地地產股、房託基金以及中資電訊股繼續強勢，不少股份齊齊破頂。中資券商股表現突出，中金公司(03908)、中信証券(06030)、中信建投証券(06066)、招商證券(06099)、光大證券(06178)、中國銀河(06881)及HTSC(06886)齊創52周新高，收市仍有介乎約2至10%升幅。



創科實業(00669)下月獲正式納入恒指成份股 ，市場憧憬可吸引基金追貨，其股價即市創出52.3元的52周新高，收市仍升6.6%報50.75元，成交大增至近6億元。

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