宏利香港去年核心盈利增25%　料今年投保回升

宏利香港公布2018年全年業績，受新造及有效業務額增長所帶動，全年核心盈利達46億元，按年增25%。



期內，衡量保險公司潛在盈行能力的新業務價值(NBV)，按年增21%至33億港元；惟按季僅增7%至10億元。宏利香港首席財務總監梁犖舜解釋，由於去年末季投資市場轉壞，影響投保意欲，料2019年會逐漸回升。



宏利香港的強積金業務表現理想，若以管理資產計算，在香港市場佔有率為23%；單以10月1日至12月31日的資金淨流入計算，其市佔率亦達35.6%。



宏利香港首席行政總監萬士家形容，公司去年的亞洲業務表現理想，香港的強積金及保險業務尤其見增長，料2019年整體表現維持去年相若水平。



至於近期內地來港投保客有放緩迹象，他認為，未來內地客投保意欲將受人民幣匯率走勢，以及內地資本管制措施所影響，又指公司於香港、澳門及6個廣東城市有足夠部署，與同業競爭搶攻內地市場。

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