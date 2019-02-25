A股爆升：瑞銀對小型股大漲感意外　料短期充滿挑戰

瑞銀證券中國首席策略分析師高挺表示，據多位經接觸的內地公募基金經理指，內地藍籌股上漲，主因最近湧入內地股市資金大幅增加；惟他們對內地小型股大漲亦感意外，意味內地散戶可能在當中發揮更大推動作用。



該行早已預計，今年外資淨流入將有利市場。但以去年為例，即使大規模外資淨流入，仍不足以促使A股止跌。且資金流入速度也會因中外市況變化而波動，更不能徹底排除外資淨流入因企業盈利疲軟而暫停的風險。至於企業經營方面，該行仍未觀察到明顯企穩的迹象。



他預期短期內A股將調整。鑑於去年底投資者對市場過於悲觀，該行料A股市場估值今年將回升，故現時市場出現反彈屬合理。不過，滬深300指數近期急速上漲，讓股價遠遠領先基本面指標，部分短期風險值得關注。雖然今年1月份信貸增速反彈，但其可持續性仍不確定，需時反映實體經濟的影響。而地産銷售及新出口訂單等領先指標依然低迷，表明今年3月至4月的業績報告期將充滿挑戰。



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