本港去年發行綠色債券達110億美元　按年增2.37倍

根據氣候債券倡議組織(CBI)數據，2018年在香港安排及發行的綠色債券總額，達110億美元，較2017年的30億美元增加2.37倍。香港金融管理局助理總裁（外事）李永誠表示，不少內地及海外機構選擇在香港發行綠色債券，去年非香港機構所安排並發行的綠債規模達90億美元，佔總量的83%。



至於去年香港綠色債券發行人當中，房地產公司、能源公司和其他公司的綠色債券發行規模，佔市場總額近半；金融機構佔市場總額則36%，約15%的發行來自多邊開發銀行。而在非香港發行人當中，內地機構去年發行量達70億美元，佔市場總額逾六成，按年增長1.57倍。



李永誠指，愈多香港企業接受綠色債券融資，2016年至今，香港本地發行人的綠色債券發行總規模達49億美元，單是去年發行23億美元，為2017年的4.6倍。



據CBI統計，去年全球綠債發行量達1673億美元，按年增3%，至於美國發行341億美元，排名榜首，中國則發行309億美元，排名第二。



滙豐大中華區行政總裁黃碧娟表示，中國於可持續融資發展中發揮積極作用，中國資本市場開放、中國債券被納入主流國際債券指數，均有助內地可持續融資市場的發展，並吸引更多國際投資者參與其綠色債券市場。



至於去年來自9家香港發行人的綠色債券達到23億美元，相當於2017年的4.6倍。黃碧娟指，滙豐在香港綠色債券的安排行當中排名第一，去年參與港鐵（00066）、新世界發展（00017）、恒隆地產（00101）、北京首都創業集團、中國銀行（03988）等綠色債券項目，並協助企業制訂綠色金融框架。

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