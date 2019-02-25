新股專輯：浙江開元酒店周二起招股　4050元入場

內地中高檔連鎖酒店浙江開元酒店(01158)周二(2月26日)起至本周五(3月1日)招股，每股招股價介乎13.37至20.05元，一手200股，入場費為4,050.41元。預計於3月11日於主板上市。聯席保薦人為中國銀河國際和交銀國際。



該公司是次發行7,000萬股H股，一成公開發售，最多集資14.03億元。集資所得約25%用於發展高檔商務及度假酒分部；約35%用於中檔酒店分部；約15%將用於IT系統升級；約10%用於品牌推廣；約5%用於招聘；約10%用於一般企業用途。



是次引入內地旅遊網上平台攜程旅行網(香港)及內地特許經營酒店營運商GreenTree Hospitality Group Ltd.為基礎投資者，合共認購6,200萬美元等值股份，設6個月禁售期。

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