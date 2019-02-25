另類貿戰！美擬立法禁「即用即棄」廢膠　主因係...

中美貿易戰如火如荼，惹起各界關注。其實，就算沒有貿易戰，全球貿易在各方面都開始起了根本變化，無論是創業或投資者，皆需注意新商機及新挑戰。



外國傳媒報道，美國加州已準備好立法草案，禁止使用「即用即棄」的塑膠食物盛載用具，以及其他不可循環使用的包裝，尤其希望減少使用塑膠飲管及膠袋等用品。



該立法草擬包括外賣的膠盒及膠樽，目標是2030年全面消除「即用即棄」塑膠產品。一旦該草案變成法律，不少專家相信，美國部分省份將會跟隨。舉例來說，2014年加州成為首個州份禁止使用「即用即棄」膠袋，之後有最少4個州份採用類似措施。



值得留意的是，如果有製造商跟隨加州法律，研發具針對性的新產品，該些產品很有機會通行全國。再者，一旦立法成功，意味着主打環保的企業會「獲勝」。



其實，加州的立法草案表面是響應環保潮流，惟中國拒收「洋垃圾」恐是主因之一。自去年7月，中國停止進口「廢膠」洋垃圾，已令美國、英國、歐盟，以及日本等國家變得手足無措，因它們過去的廢物大部分是出口到中國。



有報道指出，由於中國以人工作業為各種塑料分類，塑料經過高溫溶解後，用作製造雜貨和日用品。不過，在塑料再造過程中，會產生水和空氣污染，故中國禁止廢膠入口。



因此，歐盟考慮推出塑料使用稅；英國希望將部分垃圾轉出口到東南亞；更曾有報道稱，美國要求中國取消垃圾進口禁令；日本則有廢膠出口商瀕臨破產。



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