【北水追蹤】掃國壽力沽建行騰訊　南水北上出逃？

今日(周一)中、港股市齊齊上揚，港股恒指一度衝穿29,000點，收報28,959點，升143點，成交達到1,687億元。港股通成交額大增至333億元，佔主板成交額19%；南下資金淨流入約6.7億元人民幣。



港股通全日淨流入最多的個股是中國人壽(02628)，淨流入金額約為7.74億元。中信証券(06030)、中國平安(02318)及新華保險(01336)亦分別錄得淨流入約5.32億元、4.49億元及3.54億元。



此外，同為中資金融股的工商銀行(01398)、中國人民保險(01339)及中國太保(02601)港股通分別錄得淨流入約2.77億元、1億元及7,858萬元。另中國銀河(06881)及HTSC(華泰證券)(06886)亦分別錄得淨流入約1.6億元及1.97億元。



之不過，建設銀行(00939)繼續成為北水力沽的對象，其港股通錄得淨流出高達16億元，為全日淨流出最多的個股。其次為騰訊控股(00700)，其港股通淨流出約11.6億元。另見中信銀行(00998)亦錄得淨流出3.06億元。



值得留意的是，北上資金在今年截至上周五止的33個交易日內，有31天錄得淨買入。惟今日中、港兩地大升市，南水北上渠道卻見資金出逃。滬股通今日錄得淨流出20.89億元人民幣，乃去年12月6日以來最大單日淨流出金額。深股通表現較佳，今日錄得淨流入20.26億元人民幣。惟今日南水北上滬深兩市的資金總計仍錄得淨流出逾6,000萬元人民幣。

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