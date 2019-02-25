諾基亞機海登陸MWC　5鏡頭PureView壓場

iPhone因缺乏創新，銷售成績未如理想。其他手機廠商都乘勢搶佔地盤，並往往以市場未嘗出現過的規格，用新意作招徠。外媒報道，諾基亞在2019年西班牙巴塞隆拿世界流動通訊展(MWC)正式召開發布會，發布了一系列多部智能手機，其中，包括全球首部後置5個鏡頭的諾基亞9 PureView。



Nokia 9 PureView，兩顆鏡頭為色彩鏡頭、三顆為黑白照片鏡頭，完成傳統的黑白+色彩照片合成。售價為699歐元(約6,222港元)。



除Nokia 9 PureView外，Nokia 4.2是其餘新機款中最高端的一款機型，機身採用玻璃材質，屏幕則是一塊5.71吋的水滴屏。



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