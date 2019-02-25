大嶼山長沙嶼南道住宅地11.3億批出

地政總署公布，大嶼山長沙嶼南道住宅地以11.3億元批出，中標財團為釆高集團有限公司（母公司：Dynamic Triumph Limited）。以總樓面約88,697方呎計算，每方呎樓面地價12,740元，屬市場估值之內。



據公司註冊處資料，中標公司董事為陳卓賢。陳氏料為雅居樂(03383)副主席。資料顯示，陳卓賢兒子陳思銘於2017年8月，以2.1億元投得同區另一幅長沙住宅地，該地皮地皮可建樓面約10,678方呎，每方呎樓面地價高達19,667元。



新批出的大嶼山長沙嶼南道住宅地皮上周收到9份標書，入標財團包括信和置業(00083)、英皇國際(00163)、莊士機構(00367)、宏安地產(01243)及嘉華國際(00173)。地皮同時亦吸引了中資財團深圳鵬瑞集團入標。



資料顯示，上述地皮佔地約22.17萬方呎，地積比率0.4倍，建築不可多於兩層，須於2024年12月底前完工。市場預計每方呎樓面地價約8,000至16,300元，估值約7.1億至14.48億元。

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