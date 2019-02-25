黃國英：港股大漲小回格局　不跌穿28300點仍睇升

豐盛金融資產管理董事黃國英表示，港股周一(25日)於A股大好形勢下都跟不上，似乎欲先行整固，但他相信港股暫時都只是大漲小回格局，可能先回調200至300點，回落到28,600至28,700點水平，只要不跌穿28,300點，整固後仍然睇升。



不過，他直言，今次A股上升只是由券商等金融股帶動，反映實質經濟的「白馬股」卻未見顯著做好，今次A股的升浪炒味較濃，升勢暫時不是太有說服力。再者，市場憧憬MSCI明晟或將A股於旗下基準指數權重由5%升至20%，但市場已反映大部分消息，即使公布的結果如預期，中、港股市也出現獲利回吐，倘納入的權重少於20%，他更笑言「死得！」股市屆時可能出現較大的調整。



儘管如此，近日A股及人民幣回升，內地消費料有改善，後市看板塊升幅能否進一步擴散。今日旗下基金減持了部分A股及香港少許中型股獲利，但仍然持有中國平安做「膽」，另加高息股及雲計算相關的軟件股。

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