《明報》母企世界華文上季少賺近4成　張曉卿辭任非執董

《明報》母公司世界華文媒體(00685)公布，截至2018年12月31日止3個月之季度業績，公司擁有人應佔溢利170.5萬美元(約1,329.9萬港元)，按年跌38%，每股盈利0.1美仙，不派息。



期內，該集團營業額按年跌6.2%至6,356.7萬美元(約4.95億港元)。出版及印刷業務中，馬來西亞及其他東南亞國家營業額3,099.7萬美元(約2.41億港元)，按年跌12%，除所得稅前分部溢利443.5萬美元(約3,459.3萬港元)，按年跌兩成；香港及台灣營業額則錄1,319.7萬美元(約1.02億港元)，按年跌5.8%，除所得稅前分部虧損擴大14倍至43.4萬美元(約338.52萬港元)，相對2017年同期虧損為2.9萬美元(約22.62萬港元)。



另外，集團同時公布張曉卿提出因健康原因，辭任世界華文媒體及旗下萬華媒體(00426)之非執行董事職務，於辭任後向其頒授公司「榮譽主席」之職銜，自2019年4月1日起生效。張曉卿將不會擔任兩公司的董事或高級職員，亦將不會就榮譽主席職銜獲取任何報酬。

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