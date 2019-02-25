愛立信︰投資環境不利或使歐洲5G發展滯後

正當華為的5G系統被圍堵之際，其主要對手愛立信(Ericsson)卻似乎未有因此喜上眉梢。該集團行政總裁Borje Ekholm憂慮，歐洲發展5G服務方面落後於其他地區，主要原因是監管繁重及欠缺投資，而不是對網絡安全的擔心。



Ekholm表示，高昂的頻譜費用、監管規範的不確性及缺少投資是「更為迫切的問題」。



對於美國呼籲抵制中國的5G設備以保障網絡安全，他未有表明立場，僅表示︰「各國決定如何制定國家安全政策取決於它們自己」惟他認為，這種現象會令客戶擔憂。



愛立信及芬蘭的諾基亞(Nokia)為5G技術均是歐洲主要的電信設備公司。愛立信早已開始協助為客戶打造首批5G系統，在歐洲、澳洲和亞洲地區，部署了多個以商用運營為基礎的5G網路。

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