今次A股大升與2015年「大時代」前夕有幾似？

內地政府有意大力度發展股票市場，刺激A股急升，包括滬綜指、深成指、創業板，以及滬深300指數在內，4大指數已由2019年1月初的低位累彈逾兩成，技術上重入「牛市」，時間不足兩個月。這不禁令人回想起2014至2015年的A股「大時代」，當年升浪始於2014年5月，實際癲升是2015年3月至6月。究竟它們有何雷同之處？



【升市誘因】

2014年5月，內地發表俗稱為「新國九條」政策，主要是促進資本市場健康發展。之後在2015年3月重申經濟進入「新常態」，將有一系列利好經濟的政策推出。



2019年2月，內地表示，股市將成為國家重要核心競爭力組成部分。接下來3月的政策會議或有重大措施公布。



【經濟增長】

2015年3月，內地將全國經濟增長目標定為7%，當時為近15年以來最低，惹來全球顫抖。南韓、泰國相繼減息，主因是中國經濟增速放緩。高盛更預計，澳洲在未來12個月內有1/3機會衰退，因受中國原材料需求下降打擊。



2018年中國經濟增長僅6.6%，為28年最低；2019年目標料為6至6.5%。



【貨幣政策】

2015年2月，中國人民銀行(即「中國央行」)宣布「全面降準」。A股3月就展開升浪。



2019年1月，人行再次宣布「全面降準」。A股亦於翌月展開升浪。



【官方取態】

2015年3月，時任人民銀行行長周小川表示，資金入股市也是支持實體經濟。



當月亦有內地傳媒問：「近期股市連續上漲，滬綜指創下近7年以來新高，創業板更是屢創歷史新高。請問中證監如何看待當前股市行情？」



證監會回答：「近期股市上漲，是市場對經濟增長「托底」、金融風險可控的認同，也是全面深化改革、市場流動性充裕、資金利率下行、中小企業上市公司盈利情況改善等多種因素的綜合反映，有其必然性和合理性。」



當時有內地網民直言，這樣的回應是凶兆！回顧2007年，當年滬綜指突破6,000關口，官方以「啤酒論」回應有少許泡沫無傷大雅，滬綜指甚至會邁向1萬點。



2018年10月，國務院副總理劉鶴表示，中國正成為最大投資價值的市場，泡沫已大大縮小，估值處於歷史低位。人民銀行行長易綱亦稱，當前股市估值已處歷史較低水平，與內地穩中向好的經濟基本情況形成反差。中證監及中銀保監主席亦唱好A股。2019年2月，社保基金指出，養老金目前入市規模僅15%是過小，應逐步擴大投資範圍。



【升浪長度】

2014年5月滬綜指處於2,000點左右，升浪持續至2015年6月，於6月12日收市創下5,166點，累飆約1.5倍，歷時約11個月。



今次滬綜指於2019年1月3日、約2,464點見底後，開始上揚至今。若跟往績，意味2019年全年有運行。值得留意的是，滬綜指、深成指、創業板指數周一(2月25日)一同升穿俗稱「牛熊線」的250天線。



【2015年爆出不少「神」話】

由於升勢過巨，A股當時創出不少潮語，例如「神創(創業板狂升)」、「神車(中國中車勁飆)」...最經典是辭工炒股。



當年上半年A股牛氣沖天，不少打工仔索性辭職炒股、更有傳幹部300萬炒到變2,000萬人仔。當時網上瘋傳一份內地辭職申請表，表上劈炮埋由只有一個，就係「回家炒股」。表格上也有上級意見：主管審批話「股市有風險，入市需謹慎」，人事部意見係「被套了再回來」，即係「做了蟹再返嚟」。



有網民更話：「不偷不搶，誰也不靠，也不看任何人的面色，輸贏都是自己的，今天一天兩萬多，除了賣腎，還有比炒股更適合我做的工作嗎？」

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