聯交所股權變動資料顯示，中國交通建設(01800)於2月19日獲摩根大通增持982萬股，最新持股數目約2.7億股。



中國鐵塔(00788)於2月20日獲Gaoling Fund, L.P.增持約2.15億股，最新持股數目約28.99股。



元亨燃氣(00332)於2月21及22日獲Champion Ever Ltd合共增持44萬股，最新持股數目約29.92億股。



廣汽集團(02238)於2月19日獲摩根大通增持1,303萬股，最新持股數目約1.58億股。



松齡護老集團(01989)於2月20日獲嚴定國增持4萬股，最新持股數目約6.09億股。



華晨中國(01114)於2月20日獲摩根大通增持409萬股，最新持股數目約3.54億股。



萬科企業(02202)於2月20日獲瑞銀集團增持42萬股，最新持股數目6,579萬股。



龍資源(01712)於2月22日獲BH Equities Ltd增持1,652萬股，最新持股數目1,652萬股。



創業集團(02221)於2月22日獲朱勇軍增持30萬股，最新持股數目8,019萬股。



－－－



正通汽車(01728)於2月19日被富達減持16萬股，最新持股數目約1.71億股。



中國通信服務(00552)於2月19日被摩根大通減持126萬股，最新持股數目約1.66億股。



中興通訊(00763)於2月20日被摩根大通減持240萬股，最新持股數目3,605萬股。



周生生(00116)於2月21日被The Capital Group減持25萬股，最新持股數目3,366萬股。



敏實集團(00425)於2月19日被摩根大通減持66萬股，最新持股數目5,668萬股。



新秀麗(01910)於2月20日被摩根大通減持142萬股，最新持股數目8,548萬股。



濰柴動力(02338)於2月20日被摩根大通減持393萬股，最新持股數目9,589萬股。



聯想控股(03396)於2月20日被北京聯恆永信投資中心減持1,803萬股，最新持股數目約1.41億股。



莊園牧場(01533)於2月20日被胡克良減持16萬股，最新持股數目696萬股。



隆基泰和智慧能源(01281)於2月22日被China Create Capital Ltd減持5,535萬股，最新持股數目3,539萬股。



雅高控股(03313)於2月22日被張濤減持1.08億股，最新持股數目降至0。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

