A股爆升：網民豪言「賣樓炒股」　滬綜指目標8千點

A股三大股指升幅超過5% ，成交超過一萬億元人民幣，有內地網民相信牛市開始，蟹貨可以回本。以下為部分內地網民意見：



劉壘壘5183：「股市代替樓市成為賺錢的投資工具。」



股友QPD63j：「終於嘗到賺錢的味道！雖然少，但也是十年的第一次賺錢啊！」



強勢進攻 ：「我決定盡快賣兩層樓入貨！」



SHENG洋洋得意：「今天大盤跳空高開，收盤大漲5%以上，終期目標有望突破6,124點(滬綜指)，但需時較長。」



A莊大人：「中國經濟這幾年一直都很穩定，GDP一直每年漲6至7%，股市本來就不應該很差的，我猜按正常經濟水平發展，這股市本來就要8,000點(滬綜指)了！」

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