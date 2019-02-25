A股爆升：原因找到了！這個數字大增147%

內地股市周一(2月25日)爆升逾5%，滬綜指年內更累升18%，外媒報道，這一切歸功於美聯儲暗示暫停加息，國際資金大舉回流以亞洲為中心的新興市場國家。



數據顯示，2019年初以來，海外投資者對中國股票的購買額達990億元人民幣(下同)，大幅超過2018年。單計今年1月，外資通過滬股通和深股通北上淨買入額高達607億元，這是2018年月均水平245億元的1.47倍。



投資資金正在回流新興市場國家是不爭的事實，統計顯示美國面向新興市場國家的交易所交易基金(ETF)在1至2月流入了160億美元資金。



日本瑞穗銀行的市場經濟學家堀內隆文也指出，資金除了股市還流向債券市場，回歸新興市場國家的態勢鮮明。2018年貶值至10年來最低水平的人民幣等新興市場國家貨幣目前也表現堅挺。



惟有意見指出，中國企業接二連三地下調業績預期，在缺乏股價上漲因素的背景下，因美國暫停加息而吹向新興市場國家的東風也有着危險的一面。

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