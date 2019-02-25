越秀房產基金：定息債務佔比擬升至50%

越秀房產基金(00405)公布截至去年底止全年業績，期內公司定息負債佔比約為20%。主席兼行政總裁林德良透露，未來計劃將定息債務佔比提升至約40%至50%。



他指出，有研究透過置換美元債為港元債及利用對沖產品鎖定債務息率，例如將5年期港元債務鎖定，息率或達3至3.5%，低於市場美元債息率。他強調會時刻關注債務情況及主動管理融資成本。



旗下廣州國金中心去年度出租率按年下跌2.3個百分點至96%，他指出，去年項目續租租金平均為每平方米255元，按年升一成，增長幅度較同區的6%為高，認為表現不俗；今年有25%辦公室將到期，有信心租金升幅保持相若水平。



問到去年出售越秀新都會，並買入杭州商務中心項目，林德良解釋，越秀房託的投資策略為「有進有出」，每個年度都會研究出售旗下表現最差項目。但他指，作為投資信託基金旨在持有有成長性的投資項目，而非盲目擴張資產規模，除越秀(00123)手頭上成熟的項目外，也正在市場上尋找適合的收購目標，包括大灣區內項目。



他又指，正在將旗下項目寫字樓部分面積轉為共享辦公室用途，以配合客戶增長中的需求。

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