A股爆升：3大指數衝穿「牛熊線」　更重要係...

A股周一(2月25日)顯著上揚，除了由低位累彈兩成，進入「技術牛市」外，更值得注意的是3大指數，即滬綜指、深成指、創業板，一同衝穿俗稱「牛熊線」的250天線。



當中，滬綜指收報2,961點，「牛熊線」處於2,844點；深成指收報9,134點，「牛熊線」處於8,985點；創業板指數收報1,536點，「牛熊線」處於,525點。



值得留意的是，上述3條「牛熊線」目前均是顯著向下，對上一次在顯著向下的情況一舉升穿已是2009年，之後滬綜指由2,400點左右，反覆升至3,400點，升幅約四成；深成指由9,000點，反覆升至14,000點，升幅約五成。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/