別太亢奮！中美談判有進展　不代表達成真正協議

外國傳媒報道，由於美國總統特朗普及中國官方媒體也表示，中美貿易談判取得「重大進展」，為中國股市大升的因素之一。不過，有分析警告，投資者似乎忽略了中國官媒亦提及了十分重要的兩句話，就是：「當談判接近完結就變得更困難，不能排除會導致更大的不明朗。」



在中國的美國商會周一(2月25日)指出，歡迎中美雙方最新的進展，但會員們需要看到根本改革，找到長期的解決方案才是必須的。意思是中國必須對外國企業作出保證。



再者，美中貿易全國委員會副主席帕克(Jake Parker)指出，最佳的貿易協議是能夠取消所有關稅，以消除營商環境的不明朗因素。目前的關稅政策已明顯影響到美國的農業及零售。由於美國生產商的成本上升，競爭力已低於歐日同業。



因此，特朗普不宣布取消關稅的話，都不能說中美貿易談判前景很樂觀。

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