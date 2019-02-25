巴菲特：利率難大升　股市較整體經濟更吸引

外國傳媒報道，「股神」巴菲特在接受訪問時被問及如何看整體投資前景，他認為，由於利率看起來不會上升得太快，股票市場比整體經濟更有吸引力，惟坦言目前投資回報要跑贏標指變得困難。



他透露，去年第4季接近傾妥一單大型收購，但最終告吹，並指去年第4季喜歡買股，但更想購入業務。



他又承認，或許對卡夫亨氏的某些前景出現錯判，直言「我們為它多付了錢。」他說：「卡夫亨氏擁有70億美元的有形資產，稅前盈利達60億美元。不過，我們對有形資產支付了1,000億美元。因此，它要賺取1,070億美元，而不是70億美元。」惟「股神」無意出售任何持股。事實上，由於持股量太大，要減持亦困難。



資料顯示，截至2018年12月31日，「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡持有約3.26億股卡夫亨氏，佔總股數26.71%。該公司去年第4季勁蝕126億美元，主要是為資產作出154億美元非現金減值，亦拖累「股神」投資旗艦巴郡要撇帳30億美元。

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