MONTEREY首錄二手成交　開放式戶售540萬

美聯林志堅表示，將軍澳MONTEREY錄收樓首宗二手成交。單位為6A座中層G室，實用面積288方呎，開放式間隔，原業主買入後，移民申請獲批，故打算沽貨套現，去年12月收樓後，即以600萬元放售。



他亦稱，農曆新年過後，業主都心急出售，明言有減價空間，適逢有投資者有興趣購入，為求套現，減價至540萬元賣出，呎價18,750元。



據了解，原業主2017年3月以437.1萬元一手買入，持貨約兩年，獲利102.9萬元，期內升值逾23%。而需付10%額外印花稅中，買家願付20萬元，扣除由原業主支付的34萬元辣招稅，仍賺68.9萬元。

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