iPhone成本350美元？Apple高管有口難言

蘋果公司(Apple Inc.)首席運營官(COO)威廉姆斯(Jeff Williams)在一個演講結束後被問到公司產品降價的計劃，提問者引用了一份報告稱一部iPhone的製造成本只有350美元。威廉姆斯指出，從一開始，關於產品成本的報道就不是很準確。



他表示：「分析人員並不真正了解我們所做工作的成本，也不知道我們在生產產品時投入了多大的精力。」



那麼一部iPhone的製造成本是多少？威廉姆斯始總沒有給出答案。他僅表示理解人們對Apple產品價格不斷上漲的擔憂，尤其是對iPhone價格的擔憂。

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