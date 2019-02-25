科技商機：共享廚房熊貓星廚　將獲3.9億元融資

外電報道，共享廚房初創企業熊貓星廚宣布，公司獲得5,000萬美元(約3.9億港元)的融資。



在中國大城市裏頭，為滿足通過手機應用點外賣的消費者需求，催生共享廚房市場的蓬勃發展。這些共享廚房，沒有餐桌椅，也沒有服務員。



北京的熊貓星廚是一家提供共享廚房的創業公司。該公司宣布剛獲得一輪5,000萬美元的融資，投資者不乏國際投資者，其中領投的為老虎環球基金——曾經亦投資過Uber。其他投資方包括DCM和Glenridge Capital。



公司稱，新一輪融資後，總資本達到8,000萬美元(約6.24億港元)。據知情人士透露，此輪融資後，熊貓星廚估值達3億美元(約23.4億港元)。熊貓星廚將藉助新的資金大力購入房地產，以搶在當地競爭對手和來自洛杉磯資金雄厚的對手之前。



熊貓星廚由創始人李海鵬於2016年成立，如今已經在中國擁有100多家廚房，併計劃在未來8個月內將廚房數量增加一倍。李海鵬說，公司的每一個廚房面積大約在400到500平米之間，可容納15到20家餐廳。公司暫未實現盈利，但有望在今年年底實現收支平衡。



Uber創始人兼前行政總裁卡蘭尼克的雲廚房(Cloud Kitchens)，早前有消息正計劃打入中國共享廚房市場。



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