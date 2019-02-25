技術分析教父：道指或1個月左右再創新高

外國傳媒報道，美國道指截至上周為止已連升9周，創1995年以來最長升浪。近年是「大好友」、曾多次估中大市走勢、有「技術分析教父」之稱的Ralph Acampora最新表示，預計美股升浪未完，更有可能再創新高，惟在下輪升浪開始前要先行調整。



他指出，美股經過一輪急升後，相對強弱指標(RSI)已「超買」，預示股市很可能要先行整固，消化獲利盤。一旦美股調整，預期道指有機會回試200天線(即25,000點左右)找尋支持。



他強調，任何美股調整均是短暫抖氣，認為道指有機會衝破26,951點的上次高位，再創歷史紀錄，預計由目前起計，1個月內或會實現。

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