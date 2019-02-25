m18講場：貝索斯暗寸科網死對頭 ！

亞馬遜創始人貝索斯貴為世界首富，講嘢都特別有深意。佢近日接受專業航空組織「翅膀俱樂部」（The Wings Club）訪問，介紹旗下私人航天公司藍色起源（Blue Origin）送人類上太空嘅最新進展。



貝索斯話，藍色起源公司喺依家最重要嘅工作，要做大量太空火箭發射練習。佢解釋，射火箭道理同外科醫生做手術一樣，一周至少要做五次手術，大量練習會令手術更安全。除咗大量練習，火箭仲要做到可不停重複使用，將成本降低。



提到用火箭送人上太空，點能夠唔提電動車生產商Tesla馬斯克嘅太空探索科技公司Space X，一心想幫人類移民去火星。貝索斯話，「藍色起源」係指地球係人類嘅起源，一切以地球為本，太陽系可以住到成萬億人，任地球幾十億人四圍行，同馬斯克送人類移民去火星完全唔一樣。



佢仲笑，送人類去火星不如送去珠穆朗瑪峰仲好！貝索斯咁講，係咪暗示自己同馬斯克層次唔同先？



講完馬斯克都唔夠，貝索斯又話好羨慕Facebook（fb）嘅朱克伯格。佢話喺朱仔嘅年代，可以同朋友喺大學宿舍用互聯網創造社交平台fb，仲成為市值5,000億美元嘅公司，但喺太空領域就絕對唔會出現朱仔咁嘅例子。



講到咁，大家領悟到貝索斯真正想講咩未？

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